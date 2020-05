"La Volpe es un tipo que agrede a las personas": Bruno Marioni

A raíz de su reciente retiro de la actividad, la figura de Ricardo La Volpe volvió al centro de la escena del futbol mexicano. Mientras una parte del medio alaba su trabajo y su legado, otra lo crítica por sus malos tratos y sus pocos títulos. En este último grupo se ubicó Bruno Marioni, quien en una entrevista en Argentina destrozó la manera de manejarse que tenía el Bigotón.

"La Volpe es un tipo que menosprecia, que agrede a las personas", comenzó el ex delantero de Pumas en declaraciones a Radio Mitre sobre el ex técnico con el que coincidió en Atlas en 2009. En en Clausura de aquel año se dio el regreso de La Volpe a los Rijonegros, pero tras terminar en el puesto 13 dejó el cargo al final del torneo.

Marioni, que lleva más de tres años como director técnico, utilizó una expresión argentina para señalar su desacuerdo con la forma de pensar del ex DT de la Selección de México: "Para La Volpe somos todos boludos, el único que sabe de fútbol es él".

#SuperMitre #Ahora Bruno Marioni:"Para La Volpe somos todos boludos, el único que sabe de fútbol es él" pic.twitter.com/K7DUnILsjb — Super Mitre (@SuperMitre) May 26, 2020

Por otro lado, el ex futbolista que jugó en Independiente y Boca de su país, reveló que luego de su experiencia en Pumas tuvo acercamientos con clubes argentinos. "Me sondearon del fútbol argentino, pero no hay nada concreto", avisó sobre una carrera que no encuentra nuevo equipos desde el 16 de mayo de 2019.

Por último, el que también fue campeón de goleo con Toluca, destacó el trabajo de Hugo Sánchez cuando coincidió con él en el conjunto Universitario. "Hugo Sánchez nos trataba como si fuéramos jugadores del Real Madrid. A mí me ayudó mucho", concluyó.

