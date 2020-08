La dura indirecta de Rubens Sambueza al América y Miguel Herrera

Luego de un corto paso por Pachuca, Rubens Sambueza se sentó a escuchar ofertas en el último mercado de pases esperando que uno de sus grandes amores llame a su puerta: el Club América. Sin embargo, la directiva de dicha institución le bajó el pulgar por su edad (36 años) y terminó fichando por el Toluca, otro club con el que está bastante identificado.

Esto fue un duro golpe para el mediocampista argentino, quien en distintas ocasiones resaltó su gran deseo de retirarse con la playera de las Águilas. A pesar de esto, supo reponerse y está demostrando en los Diablos Rojos que le sobra nivel y categoría para jugar en cualquier equipo de la Liga MX. ¿Qué pensarán ahora en Coapa?

La indirecta de Rubens Sambueza a Miguel Herrera (Getty Images)

En un diálogo con Récord, Rubens Sambueza volvió a encender la polémica y lanzó una indirecta al Azulcrema: "Me hubiese gustado retirarme en el América por los años que jugué en el club y los títulos que me tocó ganar, pero así es el futbol, a veces se pueden cumplir los deseos y a veces no. No sé si el Piojo estará arrepentido o no, yo respeto todas las decisiones".

"América, lo dejaste ir y ahora es uno de los mejores de la @LigaBBVAMX "



La portada de @record_mexico sobre @rubenssambueza



¿Están de acuerdo?

"Me parece que cuando uno está feliz, todo fluye para bien. Estar compitiendo a un nivel alto contra rivales muy buenos, para mí en lo personal es una satisfacción enorme y me sigue exigiendo para estar a buen nivel", apuntó Sambu haciendo referencia a su presente con el Toluca.

Por último, reveló cómo se siente en uno de sus últimos ciclos como futbolista: "Por suerte me siento muy bien, contento y feliz de poder hacer lo que más me gusta, creo que ahí está la clave: corres, juegas, te diviertes, te enojas y salen buenos partidos".

