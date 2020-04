La fuerte denuncia de Alejandro Vela a Atlas: "Con dinero quieren seguir comprando la permanencia"

Alejandro Vela mostró toda su disconformidad con Alejandro Irarragorri, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi (Santos Laguna, Atlas y Tampico Madero), quien ha sido una de las voces más fuertes para la desaparición del Ascenso MX.

El futbolista de Venados de Mérida aprovechó su entrevista en Unánimo Deportes para responderle al directivo y criticó fuertemente su postura.

El ex Cruz Azul señaló: "Es totalmente ilógico lo que está planteando. En primera división no somos una superliga y hay salarios que son totalmente irreales. Él está también siendo parte de un equipo como Atlas que al futbol mexicano en los últimos años no ha dejado absolutamente nada".

��Exclusiva ��



En #LibreDirecto, Alejandro Vela le contestó a Alejandro Irarragorri tras su comunicado: “Cerrarle la puerta a los jugadores mexicanos, cuando la primera división está llena de extranjeros es una falta de respeto, que se acuerde que él es mexicano”#SomosUnanimo pic.twitter.com/wXUQpTSBXc — UNANIMO Deportes (@UnanimoDeportes) April 20, 2020

"Mataron la cantera del Atlas y hoy con dinero quieren rescatarlo. Han hecho muy mal las cosas y con dinero quieren seguir comprando la permanencia", denunció Alejandro.

Más adelante aseguró: "Hablan de dinero, de que en el Ascenso se cobran cosas irreales, debería de ver el abismo que hay de diferencia entre el salario de un jugador de ascenso y uno de primera división. Lo que él está queriendo decir es que en esa liga (de desarrollo) vayan los jugadores a jugar gratis y los que no quieran buscar otro lugar en otra parte del mundo".

Lee También