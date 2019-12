La picante respuesta de Briseño sobre su origen en Atlas

Envuelto en varias polémicas dentro de la cancha, parece que Antonio también desea protagonizarlas fuera del terreno de juego.

El zaguero del Guadalajara fue consultado acerca de su origen en Atlas y no dudó: “Es que la vida sigue. Les agradezco lo que me dieron, pero ya fue. ¿Por qué no vino ese club que dices y me compró? ¿Entonces por qué no tendría que venir a un club que sí me quiere?”.

En el mano a mano con Publimetro, el ex Feirense de Portugal se mostró feliz por estar ahora en el archirrival de los Zorros y por ser una opción en la defensa para el estratega Luis Fernando Tena.

El Pollo, que también jugó en Tigres, Juárez y Veracruz, fue Campeón del Mundo Sub 17 con la Selección en 2011 y ahora recaló en el Redil a los 25 años.

Briseño es recordado en forma negativa por su violento accionar en el Clásico Nacional, cuando lesionó a Giovani Dos Santos por una plancha descalificadora y vio la tarjeta roja en el Estadio Azteca a los 37 minutos de la primera mitad, en el duelo que culminó 4-1 para los azulcremas.

