La razón por la que Sergio Ramos sorprendió tanto a Christian Giménez en el Mundial de Clubes de 2014

El 16 de diciembre de 2014 Cruz Azul fue goleado 4-0 por el Real Madrid en las Semifinales del Mundial de Clubes disputado en Marruecos.

Sergio Ramos abrió la cuenta a los 15 minutos con un cabezazo y a partir de ahí fue todo de los Merengues. Christian Giménez, quien fue titular esa noche, habló sobre el encuentro y reveló qué fue lo que lo dejó atónito.

#MundialDeClubes Cruz Azul (0:4) Real Madrid | La Máquina luchará por el tercer puesto http://t.co/tC31IAXcIp — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) December 17, 2014

"¿Anécdotas con Ramos?, muy difícil. Tuve un intercambio de palabras con el lateral Dani Carvajal, pero con Ramos no. La verdad, Ramos es alguien de los que más me impresionaron por su técnica, por el liderazgo que tenía", confesó el Chaco.

Más adelante admitió: "Nosotros los veíamos ahí y no era como un sueño porque teníamos un partido y lo queríamos ganar, pero sabíamos que iba a ser muy difícil porque jugaban muy bien".

"En especial de Sergio Ramos me sorprendió mucho por sus cambios de frente, los cambios de orientación, pues lo hacía con una facilidad enorme. Técnicamente me parecía un súper dotado. Nunca crucé palabras con él y menos pensar en cambiar camiseta. Aparte, justo en ese partido jugué como volante por derecha y era muy difícil que nos topáramos en el campo, pues él estaba como central por derecha", sentenció el ex mediocampista de La Máquina.

Lee También