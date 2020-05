La sugerente propuesta de Míchel a Valderrama: "Con él haría cosas más íntimas"

Antes de ser entrenador, Míchel González fue un destacado futbolista con una gran trayectoria en uno de los clubes más importantes del mundo, como lo es el Real Madrid. A lo largo de su carrera, vivió sucesos inolvidables.

Uno de los episodios más insólitos fue cuando enfrentó a Carlos Valderrama en un juego ante el Valladolid. Allí, el excentrocampista le agarró los genitales al colombiano por un tiempo prolongado y ante su atónita mirada.

El lugar del estratega ahora es otro y hasta se permite bromear con las anécdotas que tuvo como jugador. Así, y para la cadena TUDN, se tomó con humor ese recuerdo acontecido en el Estadio Santiago Bernabeu en 1992.

Ante la consulta de si iría a tomar un café con Valderrama, Míchel contestó, para las risas de los presentes: "Seguramente con el Pibe Valderrama haría cosas más íntimas". No contento con esto, redobló la apuesta: "Seguramente te invitaríamos, Paco (Villa, el periodista), porque te veo un poco curiosón".

Hace algunos años, quien se retiró con el Celaya en 1997 relató la acción: "Hubo unos problemas con Valderrama durante el partido. Le dijo a un jugador de los nuestros que no hablaba español, concretamente Prosinecki, ‘me vas a tocar...’ Yo le comenté que él no había sido, sino Fernando Hierro, y entonces me contestó: ‘Tú también me los vas a tocar...’, a lo que le respondí: ‘¡Yo sí te los tocó!’ ¿Pero por qué dicen que le provoqué? Eso fue un arrebato, ¡me enamoré!"

