La Selección de México Sub 23 se encuentra a la espera del Preolímpico de la Concacaf a disputarse en Guadalajara a partir de marzo.

Para ello, el entrenador Jaime Lozano convoca a los jugadores de los clubes para llevar a cabo miniciclos de preparatoria; decisión que no convence a algunos entrenadores de la Liga MX.

"No voy a a discutir ahora con la Federación porque para eso está la gente de la organización, pero no estoy de acuerdo en ceder jugadores si no es Fecha FIFA", explicó Leandro Cufré, entrenador de Atlas, en conferencia de prensa.

A su vez, el DT argentino se mostró firme en su postura: "El Preolímpico no es Fecha FIFA, no tenemos la obligación de enviar".

Lee También