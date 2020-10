Layún cruzó a Miguel Herrera tras su opinión sobre el llamado de Rogelio Funes Mori en el Tri

Hace unas semanas Rogelio Funes Mori dijo que estaría dispuesto a representar al Tri luego de que la FIFA haya cambiado su reglamento para que un jugador pueda representar a otro país tras haber debutado en el suyo. Sin embargo, quien dijo que no lo necesitaban al Melli en la selección fue Miguel Herrera, por lo que Miguel Layún lo cruzó.

El defensa de Antonio Mohamed es un referente dentro de Rayados de Monterrey y sabe muy bien lo que es llevar puesta el jersey de México. Debido a esto dio su opinión sobre la posible llegada del argentino a la selección, luego de que el Piojo haya dicho que no lo necesitan ya que cuentan con Raúl Jiménez, Henry Martin y José Juan Macías.

"Siempre he creído que la competencia es lo más importante, no hay crecimiento sin competencia y si algo me queda claro es que Funes podría aumentar la competencia con la calidad que tiene", expresó Layún según lo informado por Telediario.

Miguel Layún cree que el Mellizo puede darle competencia al Tri. (Jam Media)

Y agregó: "Veo con buenos ojos que un jugador con la calidad de Funes pueda sumarse en planes de Selección, sé lo que puede aportar. Es decisión del técnico de la Selección Nacional. Lo que insisto es aprender a respetar un poco los pensamientos de cada quien”.

Por último, habló al Tata Martino y dijo que el técnico es una gran persona y que tiene claro lo que quiere. Además, agregó que en el Tri hay grandes jugadores como Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Tecatico Corona que se unen a los jóvenes talentos que se suman a cada convocatoria.



