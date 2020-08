Leonardo Fernández se refirió a Eduardo Vargas por haber incumplido con la cuarentena en un restaurante

En momentos de pandemia de coronavirus, los jugadores de futbol tienen la gran oportunidad de predicar con el ejemplo ante la sociedad, respetando los cuidados necesarios. Sin embargo, algunos de ellos parecieran no haber tomado consciencia de la contingenca actual, tras haber roto la cuarentena sin importar el qué dirán. Uno de los apuntados es Eduardo Vargas.

Este miércoles por la noche, el delantero de Tigres UANL fue captando cenando en un restaurante de Monterrey. Luego de recibir duros cuestionamientos por parte de los aficionados del futbol, quien dio su opinión al respecto de la situación fue Leonardo Fernández, compañero de plantilla del chileno.

"Sobre lo del cuidado lo estamos tratando de llevar, pero se también se llega a un punto en donde es difícil mantenerse en eso del cuidado. Tratamos de llevarlo lo mejor posible. No me voy a meter en lo de Edu Vargas porque él es grande y sabe lo que hace, no soy quien para opinar sobre eso así que creo que es seguir manteniéndose en el cuidado y nada más, no queda otra", explicó Leonardo Fernández, en conferencia de prensa.

�� Eduardo Vargas fue captado rompiendo la cuarentena, Leonardo Fernández habló al respecto sobre la situación de su compañero en @TigresOficial #Guard1anes2020 pic.twitter.com/pdqBw8paEr — PressPort (@PressPortmx) August 20, 2020

Cabe mencionar que, semanas atrás, quien también cometió un acto irresponsable en tiempos de Covid-19 fue Diego Reyes. El defensor del club felino asistió a la fiesta de cumpleaños de Hugo González, donde estuvo con otros futbolistas y celebridades, y días después terminó dando positivo en los testeos médicos.

Así las cosas, al igual que Rayados de Monterrey, Tigres deberá aclarar los tantos con sus jugadores, quienes continúan rompiendo la cuarentena y, en algunas ocasiones, afectanado al resto de los elementos del plantel o a sus propios seres queridos.

Lee También