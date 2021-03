¿Crisis en Toluca?: la respuesta de Hernán Cristante que tundió a los usuarios de Twitter

Toluca vive su momento más irregular en el Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX, y esta tarde cosechó una dura derrota ante Pachuca por 0-2 en el Estadio Nemesio Díez por la jornada 11. Los Diablos Rojos acumulan un triunfo en sus últimos cinco juegos, y salieron de la zona de clasificación directa a la Liguilla.

En conferencia de prensa, el entrenador Hernán Cristante, descartó totalmente que exista una crisis en su equipo por la derrota ante los Tuzos, y aseguró que estos resultados "alimentan a los monstruos de Twitter".

"Si no perdemos no hablamos de crisis. Me gusta la polémica, alimentas a los monstruos de Twitter. Hoy las circunstancias son así. En lo emocional veníamos bien. Por una derrota hoy no considero que hay emergencia o crisis. El equipo está bien, molestos, pero no hay crisis. Cualquier crisis que uno entienda cambia con un resultado. No entraré en pensar que es crisis", expresó el estratega argentino.

El director técnico se refirió a una de las jugadas polémicas del partido, y dio a conocer un diálogo que tuvo con el cuarto árbitro del partido, Juan Andrés Esquivel.

"Barbieri fue a la pelota. No es una jugada imprudente porque no va a golpearlo. En una jugada que recibe una plancha Claudio (Baeza) no vi al equipo volverse loco. Con el cuarto árbitro hablamos y me dijo ‘me gusta más cómo era antes’. Dije que no puedo permitirlo ni al equipo (risas)", confesó.

Por su parte, el argentino aclaró que no piensa mal respecto de la no unificación de criterios entre los silbantes, quienes muchas veces sancionan de diferente manera una misma jugada.

"No tengo confusión al respecto. El arbitraje está supeditado a jugadas muy rápidas y lo que el VAR decida está bien. Es de criterios y no podemos tener el mismo, aunque haya reglamentos. Son cosas que debemos mejorar nosotros", señaló.

Y agregó: "No podemos escudarnos en que si fue mano o no, que si entró o no, etcétera. Si antes del gol de ellos que se revisa la jugada hubiésemos tenido contundencia, hubiese sido otra cosa. Me parece que no debemos hablar de eso. Se van a seguir equivocando y es normal, como los técnicos y los jugadores. Yo atiendo mis necesidades. No voy a entrar en plano de confusión".

