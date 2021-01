"Soy de Tigres a morir": el Vasco Aguirre casi infarta a la afición de Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey iniciará el Torneo Guard1anes Clausura 2021 visitando a Atlas en el Estadio Jalisco, el próximo sábado 9 de enero a las 17:00 horas del Centro de México. Este encuentro significará el debut oficial de Javier Aguirre al frente del equipo Regio en la Liga MX.

Precisamente, a poco de iniciar el torneo mexicano, el Vasco realizó una declaración que hizo asustar a los aficionados de la Pandilla. "Soy de Tigres y lo seré hasta que muera", dijo el DT en diálogo con Roberto Gómez Junco.

Aunque segundos después, los hinchas de Rayados sentirían alivio al entender nada era como parecía, ya que no se trataba de su eterno rival sino de otro equipo.

"Soy de los Tigres a muerte. Me dicen que cómo vivo el futbol, que si me apasiono y les digo que no, que yo veo el futbol como leo un libro, muy tranquilo, pero un partido de beisbol no", dijo el estratega sobre su poco conocido gusto por la Liga Mexicana de Beisbol.

"Desde que se los llevaron a Puebla y luego a Cancún y demás ya no los sigo, pero soy Tigre hasta que me muera", añadió Aguirre, quien además reveló que cuando era niño jugó beisbol en la Colonia Lindavista de la CDMX, donde es originario.

"Me gustó el beisbol muchísimo ahí en la Liga Lindavista, tenía buen nivel al igual que la Liga Maya, la Tolteca, la Ferrocarrilera y ahí nos organizábamos. No llegamos a hacer un equipo, pero echábamos unas buenas cáscaras. Yo jugaba de tercera base hasta que una bola me rompió los dientes y entonces me cambié al futbol", soltó.

