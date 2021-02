Esto no queda aquí: Adalid Maganda aseguró que irá por la cabeza de Arturo Brizio

En las últimas horas se encendió la polémica en el futbol mexicano gracias a un comunicado oficial de la FMF, en el cual se revela la destitución de Adalid Maganda de la Comisión de Árbitros. ¿Las razones? No aprobación de pruebas físicas, participación en eventos durante la pandemia sin autorización, flojo nivel en el manejo de partidos de Liga MX y su actitud negativa y desafiante durante los esfuerzos de capacitación.

Esta noticia no le ha caído para nada bien al propio Adalid Maganda, que siente que esto es una gran injusticia y no dudó en atacar a Arturo Brizio. En una entrevista para ESPN, aseguró que acudirá a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para pedir su reinstalación como árbitro profesional e irá por la cabeza del mundialista en 1994 y 1998.

Comunicado de la FMF sobre Maganda

"(Brizio) le está haciendo un daño al arbitraje mexicano. Este señor, con todo respeto, no está capacitado, él está capacitado para salir en la televisión ahí dando (análisis), pero para dirigir a una Comisión, no", apuntó con contundencia el juez de 36 años.

Más adelante, reconoció que de ser necesario llevará su caso hasta la FIFA: "Recibí una llamada de un número extraño, contesté y era gente de la FIFA, no puedo mencionar su nombre, pero ahí está todo, de que si es necesario llegar a esas instancias lo vamos a hacer. Aquí en México están pasando muchas cosas y la Federación se hace de la vista gorda nada más, ha dejado aquí a Brizio, una para ching** a la AMA (Asociación Mexicana de Árbitros) y otra para que sus amiguitos estén cómodos ahí".

"No me ha dado la cara Arturo Brizio, van como 10 llamadas y no contesta. Que dé la cara, él como jefe de la Comisión de Árbitros tiene que dar la cara. Decir que me dan de baja por ciertas razones, pero no. No lo hace, es un cobarde", señaló con enfado Maganda destrozando al exárbitro.

Por último, explicó: "Mientras esté el licenciado Brizio no me va a dejar en paz, si regreso es porque lo destituyen. Le está haciendo un daño al arbitraje mexicano, todo mundo lo dice, no yo. Todos los que están analizando al arbitraje, todo mundo dice que `¿Brizio a quién ha sacado, qué ha hecho?. Mete a los amigos nada más, a los amigos que están en la Comisión y le está haciendo un daño al arbitraje mexicano`. Ya no aparecen ni para los torneos internacionales los árbitros mexicanos, ahí se los dejo".

