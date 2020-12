Jesús Corona no jugó en la semifinal de Cruz Azul ante Pumas por positivo de COVID-19 y lesión

Cruz Azul cayó goleado 4-0 ante Pumas UNAM en el Estadio Universitario por la vuelta de las semifinales del Guard1anes 2020, en una serie para el infarto que terminó clasificando a los Felinos a las finales de la Liguilla de la Liga MX. Los goles fueron marcados por Juan Ignacio Dinenno (2), Carlos González y Juan Pablo Vigón.

En la previa del encuentro crucial para los de Robert Dante Siboldi y Andrés Lillini, se conoció que Jesús "Chuy" Corona, portero de la Máquina, estaría ausente en el partido y sería reemplazado por Sebastián Jurado, quien realizó su debut oficial en el equipo y terminó siendo víctima de la tormenta.

Lo cierto es que, una vez consumada la agónica eliminación para los de la Noria, Corona confirmó en sus redes sociales que, además de la molestia en su rodilla, su testeo para Covid-19 había arrojado resultado positivo.

"Esta es una situación muy difícil y triste para todos los aficionados y parte del club pero quiero informarlos de mi situación por la cual no pude apoyar el día de hoy al equipo. Traigo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100% además que el día de hoy nos entregaron los resultados de COVID y lamentablemente di positivo lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido, estoy totalmente con ustedes equipo @cruzazulfc", comunicó Corona en su cuenta de Instagram.

La información previa de algunos medios, como TUDN, indicaban que el guardameta había sido relegado del 11 inicial únicamente por el problema en su rodilla.

Cabe destacar que Jesús Corona estuvo presente en Ciudad Universitaria apoyando a sus compañeros, y además fue parte del equipo titular que el jueves disputó la semifinal de ida en el Azteca, en la que la Máquina goleó 4-0 y se ilusionó con acceder a la Gran Final.

