"Nos halaga que Messi considere venir": director deportivo de MLS

No pasaron desapercibidas en el entorno de la Major League Soccer (MLS) las palabras que dio a conocer en su última entrevista del 2020 el astro argentino Lionel Messi, quien señaló que le gustaría probar suerte, tras su paso por Barcelona, en el fútbol de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el director deportivo del desarrollo del fútbol de la competición, el español Alfonso Mondelo, que en conversación con la radio argentina Club Octubre 94.7 FM, aseguró que se siente halagado por estas palabras de la Pulga y su intención de llegar a esta liga.

"¿A qué liga en el mundo no le gustaría tener a Messi, no, o sea que no creo que sea algo solamente para nosotros? Nos halaga ciertamente que él considere venir a la MLS. Veremos lo que el futuro trae. Soñar es gratis y sería excepcional. Se tiene que dar y hoy en día son sólo palabras", aseguró el ejecutivo.