Con Lionel Messi: Chucky Lozano admitió querer jugar en el Barcelona

Hirving Lozano es una de las máximas esperanzas de México y resultaba poco entendible que Gennaro Gattuso no lo utilice con mayor regularidad en el Napoli. Por fortuna, la situación cambió a partir de esta temporada y el extremo se está destacando en el futbol italiano con mayor cantidad y calidad de minutos jugados.

El Chucky tiene la calidad necesaria para convertirse en un elemento fundamental del equipo italiano y sus aspiraciones van conforme a eso. Sabe que, si hace bien las cosas, equipos más importantes de Europa lo irán a buscar, aunque reveló que hay uno en particular que le interesa: Barcelona.

Jugar con Lionel Andrés Messi es un deseo de muchos futbolistas y Lozano no es excepción alguna: “Me gusta el futbol italiano, pero desde que estuve en el PSV pensé en jugar en una liga más competitiva. Llegué a un objetivo y ahora vamos a por otro. Hay muchos clubes en los que me gustaría jugar, como el Barcelona, me gusta mucho. Lo ideal sería encontrar un equipo donde yo pueda encajar de la mejor manera”.

Chucky Lozano pensó en irse del Napoli

En dialogo con TV Azteca Deportes, el Chucky no ocultó la verdad y contó que la pasó mal durante la temporada pasada por falta de minutos: “Fue un año muy complicado. Le dije varias veces a mi esposa: ‘¿Qué estamos haciendo aquí?’, pero gracias a Dios salimos adelante. Fue un proceso difícil, pero creo que funcionó el poder hablar y comunicarme con el entrenador, ahí se abrió un panorama diferente”, subrayó.

El nivel de Hirving Lozano viene de la mano de la confianza del entrenador y, de hecho, la misma se incrementó de tal manera que ya tiene la misma cantidad de goles por Serie A que toda la temporada pasada. Chucky ya tiene 4 gritos en la liga nacional, pero va por más.

