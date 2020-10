Lo desenmascaró: Mateo Bravo aseguró que Miguel Ángel Garza fue Rayado durante toda su vida

Mateo Bravo, exjugador y Leyenda de Tigres UANL, platicó con La Hora de Willie de RG La Deportiva acerca de Miguel Ángel Garza y de su paso como presidente del conjunto felino, en donde aseguró que era fanático de Rayados, y que toda su vida le fue a La Pandilla.

"Es un hombre identificado con Monterrey. Miguel Ángel Garza siempre fue rayado. De toda la vida. Estuvo en Rayados y luego manejo aquel equipo de futbol rápido muy exitoso (La Raza). Ser rayado no tiene nada de malo. En lo profesional, si te ofrecen más sueldo en el equipo de enfrente, te vas. ¿Por qué? ¡Porque es dinero. Es tu futuro!”, señaló.

Recordemos que Ángel Garza fue despedido del Universitario hace apenas unas semanas, luego de La Pandilla le ganase a Tigres el fichaje de Aké Loba. Aquel habría sido el detonante para que salga echado de la directiva.

Mateo Bravo aseguró que Miguel Ángel Garza es Rayado. Jam Media.

"Tigres tenía un acuerdo de pre compra con Ake Loba y no lo hicieron efectivo, Baroni ya se había arreglado con Rayados para llevar al jugador y al enterarse Miguel lo quiso detener para que el jugador no llegara a Rayados, fue al consejo y le dijeron que no, que Tigres no lo ficharía, ahí Miguel Ángel Garza se vino abajo", señaló Willie González en aquel momento.

Por otra parte, Mateo Bravo jugó en el equipo de Nuevo León entre los años 1974-1986, convirtiéndose en uno de los máximos ídolos de la institución. Finalmente, se retiró del fútbol profesional en el 1988 jugando para el Atlante.

