Los Angeles Galaxy no piensa vender a Chicharito Hernández: "Es un reto hacerlo rendir"

Javier Hernández llegó a comienzos de año a Los Angeles Galaxy como la gran incorporación de la MLS, porque también se dio en un momento en el que el mexicano había demostrado en Sevilla que podría haber seguido en Europa un tiempo más. Sin embargo, las expectativas generadas no fueron cumplidas.

Chicharito no estuvo ni cerca de rendir lo esperado y Chivas de Guadalajara comenzó en ilusionarse con repatriarlo, aunque esta idea siempre fue descartada por Los Angeles Galaxy. Mucho más aún después del gol que convirtió el delantero el último miércoles y una gran celebración al estilo LeBron James, siendo una luz de esperanza de cara al futuro.

Hernández convirtió su segundo gol con el Galaxy, pero no fue uno más: gracias a eso, Dennis Te Kloese se poyará mucho más en Hernández: "En el caso de Javier, en las últimas semanas ha trabajado bien y su futuro promete después de la actuación de ayer”, afirmó en diálogo con W Deportes.

Los Angeles Galaxy no se piensa en vender a Chicharito

El directivo de la franquicia de la MLS fue claro cuando le consultaron si se había pensado vender a Javier Hernández para recuperar la inversión: "No, este año ha sido complicado para todos, pero estamos tirando para adelante, hemos visto una mejoría y vamos a respaldar esta idea, es un reto hacerlo rendir”.

Los Angeles Galaxy no piensa en Javier Aguirre

Guillermo Barros Schelotto fue despedido antes de la culminación de la temporada y uno de los nombres que surgieron para reemplazarlo fue Javier Aguirre. No obstante, Dennis Te Kloese prefiere no mencionar a nadie: "No estamos pensando en nombres, estamos definiendo un perfil y vamos a ver. El técnico interino tiene mucha experiencia y la decisión la evaluaremos con mucha calma”, culminó.

