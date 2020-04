Los equipos que darán forma a la nueva Liga de Desarrollo

Luego de la confirmación de la abolición del Ascenso MX, comienza a gestarse la nueva Liga de Desarrollo de cara a la próxima temporada.

¿Cómo estará compuesta? Según Fox Sports, 20 equipos son los que conformarán la nueva competencia que permite jugadores menores de 23 años y ocho jugadores libres de edad en total.

A los ya militantes del Ascenso MX, se sumarán Filial Chivas Sub 23, Filial América Sub 23, Filial Cruz Azul Sub 23, Filial Pumas Sub 23, Filial Tigres Sub 23 y Filial Monterrey Sub 23, además de dos equipos provenientes de la Segunda División.

Vale destacar que en la presente categoría sí habrán descensos, por lo que en la Liga Premier habrá ascensos.

