Lucas Lobos confesó que sueña con dirigir a Tigres

Lucas Lobos ha dejado un huella en Tigres, donde ganó dos títulos entre 2008 y 2014, y convirtió un total de 68 goles en 231 partidos.

El club felino lo marcó tanto en su carrera profesional, ya retirado de las canchas hace tres años, se prepara como entrenador para dirigir algún día al Universitario.

"Me encantaría ser entrenador de Tigres. En este momento no estoy preparado y me falta aprender mucho", comentó el ex mediocampista, en diálogo con Jesús Barrón.

En la misma sintonía, el ex Cádiz eligió a dos ex compañeros para estar en el banquillo de Tigres: "Me gustaría hacer dupla técnica en Tigres con Damián Álvarez, con quien compartí mucho tiempo. Juninho también me encanta, tiene una gran personalidad".

En la actualidad, Lobos se encuentra en Argentina, más precisamente en Gimnasia de La Plata, en las categorías menores: "Estoy entrenando a la cuarta división de Gimnasia, a chicos de 18, 19 y 20 años. Es mi primera experiencia y me gusta el preceso formativo de Inferiores".

Lee También