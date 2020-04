Lucas Lobos reveló cómo Enrique Borja lo convenció de llegar a Tigres

Lucas Lobos dejó una huella en su paso por Tigres entre 2008 y 2014. El volante llegó con el club peleando por no descender y se fue campeón. En una entrevista con Jesús Barrón, el argentino recordó su trayectoria en los Felinos y reveló la estrategia que usó el entonces directivo del club Enrique Borja para contratarlo.

"Enrique Borja me hablaba de lo que era la afición, me acuerdo de eso. Que la gente se va a enamorar de vos, vos te vas a enamorar de la gente y la verdad que terminó siendo así", expresó el ex jugador que actualmente trabaja en las fuerzas básicas de Gimnasia La Plata en Argentina. "Cuando llegué más allá de pelear el descenso y de sufrir, la gente siempre estaba ahí", agregó.

Lobos rememoró que se encontró "con un club divino, hermoso" y destacó al equipo que salvó de la pérdida de categoría al club con una gran campaña suya: "No me creo tampoco el salvador. Creo que en ese momento se tomaban decisiones no acertadas. Nos tocó vivir eso, nos tuvimos que hacer responsables de la situación y el grupo de ese momento lo sacó adelante. Y Tigres se pudo salvar".

Además, el ex Toluca se refirió a Daniel Guzmán, DT mal recordado por la afición de Tigres. "Me parece un muy buen técnico. Por ahí tuvo declaraciones que la gente no le gustó y la gente se la terminó agarrando por eso. Pero el equipo igual trataba de responder. Era un técnico muy intenso, para mi punto de vista muy buen técnico", añadió al hacer referencia al paso del Travieso entre 2009 y 2010.

Por último, resaltó el equipo del Apertura 2011 que rompió la sequía de 29 años sin títulos y le dio el primer campeonato a su carrera individual. "Ese 2011 estaba todo conectado para que Tigres salga campeón. El equipo tenía algo que a la gente le gustaba", concluyó.

Lee También