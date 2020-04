Lucas Lobos contó que se siente en deuda con Toluca

Después de una salida un tanto conflictiva y polémica de Tigres en 2014, Lucas Lobos continuó su carrera en Toluca.

El volante llegó en busca de revancha en la Liga MX, tras un año donde mostró un bajo rendimiento, pero ahora lamenta no haber podido cumplir las expectativas.

"Estoy muy agradecido con Toluca, era uno de los equipos que estaba interesado. Jugar allí fue muy lindo, porque es una institución enorme. Me siento a deber, me abrieron las puertas y no pude rendir como esperaba", comentó el argentino en diálogo con Fox Sports.

"FUE EN SU MOMENTO MEDIO POLÉMICA, PERO CREO QUE FUE LO MEJOR"#FSRadioenCasa Lucas Lobos habló de la situación personal que "venía sufriendo" en Tigres y que lo llevó a Toluca:



Lobos vistió la playera de los Diablos Rojos entre 2014 y 2016, y convirtió dos goles en 46 encuentros disputados. Meses después, emigró a Gimnasia de La Plata, su club de origen, donde se retiraría en 2017.

