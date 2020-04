Lucas Lobos reveló detalles sobre su salida de los Tigres de la UANL

A través de una entrevista para Fox Sports, el ex futbolista argentino Lucas Lobos reveló las razones del porqué decidió marcharse de los Tigres para jugar en los Diablos Rojos del Toluca, resaltando que a pesar de la polémica de su salida, se sinceró afirmando que no se sentía bien y ya no estaba dando el rendimiento esperado.

"Fue polémico en su momento. Creo que fue lo mejor para mí y Tigres, aunque y quería seguir, pero fue lo mejor. Yo no venía bien, tenía un problema personal y no estaba dando el mejor rendimiento y se llegó a la decisión de que yo debería salir”, expresó Lobos.

"NO SE TRABAJA BIEN EN LAS CONTRATACIONES"#FSRadioenCasa Lucas Lobos se refirió a la llegada de extranjeros a la Liga MX, con algunos que no han entregado buenas cuentas en la cancha:



��https://t.co/WrcDltkHEH pic.twitter.com/gdU0cD5jfz — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 9, 2020

Asimismo, Lobos habló que durante su etapa con el Toluca, indicando que se quedó con una sensación amarga, ya que consideró que pudo haber rendido mucho mejor de lo que hizo en el Nemesio Diez.

“Estoy muy agradecido con el Toluca por su interés. Dimos por bueno el fichaje, el Toluca es una institución enorme. Me siento culpable, me siento a deber. Me abrieron las puertas, me trataron bien y yo no rendí lo que debía de haber rendido”, concluyó el argentino.

