Lucas Zelarayán fue uno de los jugadores que abandonó Tigres en esta nueva temporada y hoy se encuentra en Columbus Crew, preparándose para lo que será la MLS en este 2020.



El ex jugador de los Felinos habló con TUDN y reveló por qué abandonó la institución, contando detalles sabrosos.

“Como equipo logramos grandes cosas, pero en lo personal no me sentía muy cómodo, no sentía que tenía los minutos esperados, no digo merecidos, porque no paso por encima de ningún compañero, teníamos un gran plantel, con mucha jerarquía. Lo esperado no eran los minutos y traté de cambiar de aires y contento por el paso que di", expresó el jugador.

Para finalizar, contó cómo fue el interés de Columbus Crew. “Me mostraron un gran interés, el director técnico (Caleb Porter) fue hasta Monterrey, tuvimos una reunión, me planteó el proyecto deportivo del club, con los nuevos dueños, estadio nuevo y que quieren ser protagonistas, quieren convertir al Columbus Crew en un equipo que pelee allá arriba”, sentenció.

