El TAS fijó la fecha de la audiencia entre Tigres UANL y Belgrano por Lucas Zelarayán

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) fijó la fecha de audiencia para el 20 de enero por el caso Lucas Zelarayán, en el que Tigres y Belgrano de Argentina se enfrentan por una suculenta cifra.

A fines de mayo del 2020, la FIFA falló en contra del conjunto Felino a raíz del reclamo del equipo argentino, que solicitaba el pago del 30% de la transferencia de los 8 millones de dólares por los que Tigres vendió al futbolista al Columbus Crew.

La sentencia de aquel entonces dictaminó que los Auriazules debían abonar 2 millones 400 mil dólares más un interés del 5%, sumado a la prohibición de fichajes por los próximos tres mercados de pases.

El gol de #Zelarayán, el segundo de #Tigres en este partido, y con la toma de televisión. pic.twitter.com/XLx4HX6G9l — Club Tigres Oficial �� (@TigresOficial) May 5, 2019

No obstante, Tigres apeló la medida ante el TAS, insistiendo con su posición: "No le corresponde a Belgrano cobrar porque ellos tenían el 30 por ciento de los derechos económicos del jugador. Sin embargo, cuando se dio la primera renovación del jugador no se llegó a un acuerdo con él, quedó libre y a los 15 días se acordó el contrato y Tigres se quedó con la totalidad de la ficha”, informaron desde el club a Súper Deportivo.

Desde Nuevo León completan que “si Belgrano cuando se hizo la transferencia a nuestra institución se hubiera quedado con una plusvalía y no con los derechos económicos, sí le hubiese correspondido cobrar”.

Sin embargo, el equipo sudamericano mantiene la postura y se afirma en lo dictaminado por FIFA.

El 20 de enero de 2021, Tigres UANL y Belgrano de Argentina expondrán sus argumentos en la sesión, para luego escuchar el análisis de los árbitros y el consecuente veredicto.

