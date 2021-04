Los mejores partidos de la MLS en mayo: Chicharito vs. Vela, uno de los duelazos

No hay que pensarlo dos veces, a sacar la agenda y tomar nota porque en mayo vienen grandes duelos de la temporada 2021 MLS. Solo un abrebocas será el Clásico de ‘El tráfico’ que tendrá como protagonistas a Javier Chicharito Hernández y Carlos Vela.

La actividad en mayo para la MLS inicia con la tercera fecha y uno de los juegos más destacados se dará el domingo 2 del mismo mes a las 21:00 ET cuando Los Angeles Galaxy enfrenten a Seattle Sounders. Nicolás Lodeiro estaría descartado para el partido contra Chicharito y compañía.

En la cuarta jornada el partido que se llevará todas las miradas será el clásico de ‘El Tráfico’ entre Los Angeles Galaxy y LAFC del sábado 8 de mayo a las 20:00 ET. Un duelo entre artilleros mexicanos que promete buenos goles de Vela y Chicharito.

Otros dos juegos más se destacan en la fecha 4 de la MLS: Portland Timbers vs. Seattle Sounders (Clásico de Cascadia) del domingo 9 de mayo a las 15:00 ET e Inter Miami vs. Altanta United de ese mismo día, pero a las 13:00 ET con la actuación estelar de Rodolfo Pizarro contra Jürgen Damm.

Los partidos imperdibles de la MLS 2021 en mayo

- San Jose Earthquakes vs. Seattle Sounders: miércoles 12 de mayo a las 22:30 ET con la presencia de Carlos Fierro, Javier La Chofis López y Emmanuel Ochoa.

- Seattle Sounders vs. Los Angeles FC: domingo 16 de mayo a las 21:30 ET.

- Portland Timbers vs. Los Angeles Galaxy: sábado 22 de mayo a las 15:30 ET.

- San Jose Earthquakes vs. Sporting Kansas City: sábado 22 de mayo a las 22:00 ET con el duelo estelar entre La Chofis López y Alan Pulido.

- Los Angeles Galaxy vs. San Jose Earthquakes: sábado 29 de mayo a las 20:00 ET.

