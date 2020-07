Malas noticias: negativa para Cruz Azul por el defensa que salió a buscar al exterior

En las últimas semanas, el nombre de Franklin Guerra sonó en varios equipos de la Liga MX. Tras la buena temporada que realizó el defensor con Liga de Quito, los primeros en poner los ojos sobre él fueron Tigres y Rayados. El propio futbolista, incluso, reconoció que le gustaría emigrar.

"Claro que me interesa bastante el fútbol mexicano; he podido ver algunos partidos y hay amigos allá como Renato Ibarra, Romario Ibarra, a Ánderson Julio que estuvo en el San Luis. Tengo mucha gente allá, a Jonathan Borja del Cruz Azul. Es un fútbol que me interesa por cómo se maneja", había expresado.

Guerra, por Copa Libertadores (Getty)

Pero a esa puja también se había sumado en silencio Cruz Azul, que según avanzó el periodista Carlos Córdova hizo las gestiones necesarias para concretar su arribo a préstamo. Sin embargo, terminó por recibir la negativa de Liga de Quito.

El Central que estaba viendo #CruzAzul �� para traerlo a préstamo era Franklin Guerra, pero no se llegó a un acuerdo según me reportan desde Sudamérica. Es de lo más destacado de la @LDU_Oficial pic.twitter.com/73Mrvtcq5x — ������������ ��ó���������� ��(��������������) (@cordova_sports) July 7, 2020

Guerra, de 28 años, viene de realizar una gran temporada en Liga de Quito, equipo con el que este año, antes que se desatara la pandemia, logró conquistar la Supercopa de Ecuador. Llegó al club en 2017, procedente de El Nacional, y desde entonces también ha ganado un campeonato ecuatoriano y una Copa de Ecuador.

Por el lado de Cruz Azul, no es que encontrar un defensor central sea una urgencia para Robert Siboldi, por lo que se cree que caída la opción de traer al ecuatoriano no saldrán a buscar otro nombre.

