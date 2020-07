Malcorra ya le declara su amor al Atlas: "Me gustó mucho desde que llegué a México"

Un nuevo torneo e ilusión comienza en Atlas, un club que se ha reforzado en demasía en los últimos años pero no ha conseguido los resultados planteados en un principio. Esta vez, su actividad en el mercado de pases fue intensa y espera conseguir rápidas soluciones.

Uno de los recién llegados es Ignacio Malcorra. El futbolista proveniente de Pumas no ocultó su felicidad por vestir la playera de su nueva escuadra: "La verdad es que estoy feliz de poder estar en un club tan grande como el Atlas. Desde que me tocó estar acá en México me llamó la atención y me gustó mucho la institución, así que tenía muchas ganas de venir. Gracias a Dios se pudo dar. Estoy disfrutando".

Por su parte, y en diálogo con el Diario Récord, se refirió al partido de Los Rojinegros frente a Xolos, su exequipo: "Obviamente que en Tijuana la pasé muy bien, tengo muchos amigos y grandes recuerdos. Igualmente, eso será hasta que arranque el partido. Una vez que comience voy a querer ganar con Atlas y traer los tres puntos para Guadalajara".

Ustedes son la sangre que hacen latir a estos colores...



Seamos la envidia de todos, ¡ARRIBA EL ATLAS, CABRONES! ��#LateConFuria ��⚫️ pic.twitter.com/jWrWdcTnJe — Atlas FC (@atlasfc) July 20, 2020

"Estamos haciendo muy buen trabajo. El cuerpo técnico, la directiva y mis compañeros estamos muy enfocados en hacer las cosas bien. Este torneo que jugamos, la Copa por México, fuimos de menos a más. Quedamos contentos y satisfechos. Ojalá que podamos demostrarlo desde el sábado y podamos terminar muy bien y llevar al Atlas lo más arriba posible", agregó.

El juego entre Los Zorros y Tijuana, correspondiente a la primera jornada del Torneo Guard1anes 2020, será hoy a las 21:00 en el Estadio Caliente.

Lee También