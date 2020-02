La última actuación de Uriel Antuna llamó la atención de todos. Lejos de ser por la cantidad de goles marcados, el delantero despilfarró situaciones claras de gol, lo que lo convirtió en tendencia por lo negativo.

El jugador fue abucheado por todo el estadio en la derrota ante Cruz Azul, situación que hizo pensar en los millones gastados en el último mercado de pases. No obstante, a Gerardo Martino no le preocupa que no meta goles.

"No me preocupa cuando los jugadores no hacen goles, me preocupa cuando juegan mal. Es el mejor jugador de Chivas, ¿cómo me va a preocupar? Tuvo tres situaciones de gol y el penal se lo hicieron a él", comenzó diciendo el entrenador de la selección nacional. Luego, continuó: "Es un futbolista que juega a otra velocidad, propone algo totalmente distinto", opinó el Tata.

"Me preocupa que se distraiga en otras cuestiones que no son futbolísticas, no me preocupa por el nivel que tiene, ha entrado muy bien en el equipo. A Uriel lo conserva su ADN, ya que es alguien muy comprometido con el equipo. No hay que analizar a los jugadores si hacen o no goles, sino por su entrega dentro del campo y de lo que te ofrecen con sus características", concluyó el argentino.

�� Chivas se va entre abucheos tras perder por 2-1 frente al Cruz Azul. Vaya noche de Uriel Antuna al fallar tres claras y otra que le sacó de gran forma Corona. @ASMexico @US_diarioas #Jornada6 #Clausura2020 pic.twitter.com/MNWgKaYgAQ — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) February 16, 2020

México estará jugando sus próximos amistosos ante República Checa, el 26 de marzo, y tres días después ante Grecia. Ambos en Estados Unidos.

