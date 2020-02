Héctor Herrera e Hirving Lozano no tienen una gran actualidad en Europa ya que ambos pasaron de ser titulares a suplentes en Atlético Madrid y en Napoli.



De todas maneras, Gerardo Martino explicó hoy en conferencia de prensa que entiende y le preocupa la situación que viven hoy por hoy los dos futbolistas mexicanos que no tienen la gran cantidad de minutos de juego que tenían hace poco tiempo.

“Creo que son casos diferente. Héctor estaba jugando con bastante continuidad en Atlético Madrid hasta que estuvo un problema en el pubis el cual hoy lo está dejando afuera del equipo”, expresó el Tata sobre el jugador Colchonero quien ayer no quedó afuera de la convocatoria en la UEFA Champions League.

Herrera no fue convocado para el encuentro entre Atlético Madrid vs. Liverpool.

Por otra parte, para el estratega del Tri explicó la situación de Lozano es distinta ya que se debe al cambio de técnico que tuvo Napoli el cual que trajo consecuencias negativas para él.

Lozano no es titular con Gattuso

“Pero en todo caso no nos planteamos remplazarlo al Chuky porque no juegue en Napoli. Me parece que es un jugador demasiado importante para la selección mexicana como para dejarlo afuera de una convocatoria porque no es titular en Napoli”, finalizó Gerardo Martino sobre Hirving al referirse que no solo decide el técnico, sino que además tiene una gran competencia con Lorenzo Insigne, José Callejón y Dries Mertens.

Cabe recordar que la próxima convocatoria que realizará Gerardo Martino será para los amistosos frente a Republica Checa y Grecia el próximo 26 y 29 de marzo en el que da la sensación Héctor Herrera y Hirving Lozano serán convocados.

