Matías Almeyda volvió a estar bajo los reflectores del futbol mexicano y de inmediato se estremeció el entorno de Chivas.

Y es que David Faitelson fue el encargado de entrevistar al director técnico argentino a dos años de que dejó el banquillo del Rebaño.

Y más allá de dejar confesiones de amor del ahora timonel en la MLS por el Rebaño, la charla entre ambos trajo recuerdos no muy gratos para algunos.

Se trata de Paco Gabriel de Anda, quien al calor de la mesa del programa de Futbol Picante de ESPN, mientras se discutía si Almeyda debía o no volver al Rebaño, lanzó tremenda acusación contra su compañero David Faitelson.

De Anda recordó que Faitelson siempre insistió en la mala relación que tenía con Matías Almeyda, manipulado por el propio argentino, con el único fin de quitarlo de su cargo como director deportivo para que Benjamín Galindo ocupara su lugar.

"Tú todo el tiempo dijiste que Almeyda y yo teníamos una pésima relación, que yo llegue a Chivas para correr a Matías Almeyda y lo decías porque tu interés era poner a Benjamín Galindo, o el interés de Almeyda, y te utilizó a ti para poner a Galindo, y cuando llegué yo se sorprendieron los dos. A Matías no le gustó y tú tomaste parte de eso", señaló De Anda en pleno programa en vivo.

“Siempre tuve una extraordinaria relación con Matías Almeyda”, añadió.

Finalmente, reveló detalles de la relación que tenía Matías Almeyda con la familia Vergara.

No te creas que la relación de Almeyda con Jorge Vergara no era tan buena. El tema con Amaury, y lo digo porque yo sé, no se resolvió ni se habló con un café de por medio, y un café se toma a las 3, 5 o máximo 7 u 8 de la noche, pero no fue a esa hora", puntualizó.

