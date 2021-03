Las razones por las que Mazatlán FC es un equipo odiado en el futbol mexicano

Tan catastrófico fue el año en el que llegó, como su llegada misma, pues fue en el 2020 cuando Mazatlán FC hizo su presentación oficial como el nuevo equipo de la Liga MX, así, directo y retador, en medio de una pandemia y un parón histórico de futbol; sin ningún mérito deportivo, pero sí con mucho dinero para comprar y tomar el lugar que le pertenecía a Monarcas Morelia en la Primera División.

Así, altanero, retador y hasta grosero, como quien se sabe el nuevo villano de la historia, se presentó el conjunto del Pacífico en sus redes sociales, desatando toda una polémica por presumir haberle 'arrebatado' la franquicia al conjunto purépecha para ser parte del máximo circuito del futbol mexicano.

Es por ello que Mazatlán se ganó de inmediato la aversión de los aficionados, no solo de Morelia al reemplazar a su equipo, sino también del resto; es por ello que aquí te dejamos al menos 25 razones por las que el cuadro sinaloense se ha convertido en uno de los equipos más 'odiados' de la Liga MX.

25.- 'Mataron' al Morelia

Mazatlán tomó el lugar de Morelia en la Liga MX. (Imago7)

Morelia y toda su fiel afición fueron las víctimas del poder económico que se maneja en la Liga MX, pues el gobierno de Sinaloa logró negociar con Grupo Salinas para que Monarcas le vendiera su plaza a un nuevo equipo que identificara a la región y por ello habría de llamarse Mazatlán FC, así, en el 2020 Morelia sepultó su historia, mudó su franquicia al Pacífico y fue uno de los clubes más que desapareció del futbol mexicano.

24.- Llegó directo a Primera División

Mazatlán disputó su primer torneo en Primera en el Guard1anes 2020. (Imago7)

Al comprar la plaza de un equipo de Primera División, Mazatlán FC llegó directito a jugar en el Máximo Circuito, sin ningún mérito deportivo y sin habérselo ganado desde la también extinta Liga de Ascenso, por lo cual fue muy criticado por aficionados y expertos; el Guard1anes 2020 fue el primer torneo oficial disputado por los cañoneros.

23.- Arrebataron aficionados de Monarcas

La afición de Morelia se manifestó contra la desaparición de su equipo. (Imago7)

A pesar de las manifestaciones y lágrimas de los aficionados de Morelia, la franquicia abandonó el estado de Michoacán y se mudó a Sinaloa, pero eso no fue todo, pues Mazatlán FC no solo se adueñó de su plaza en la Liga MX, sino también de sus redes sociales, quedándose 'a la mala' con sus más de 600 mil seguidores en el mundo virtual, y con otros tantos en el real, pues muchos fans de Morelia optaron por apoyar al flamante club.

22.- Enterraron los colores amarillo y rojo de Monarcas

Mazatlán no mantuvo los colores rojo y amarillo de Morelia. (Imago7)

Con el cambio de franquicia, la identidad de Morelia fue totalmente sepultada, pues Mazatlán decidió que no conservaría los colores que distinguieron por tantos años al conjunto purépecha, y en contraste, anunciaron desde Sinaloa que el color que los identificaría como equipo sería el morado.

21.- Copiaron la 'Peste Negra' de Club de Cuervos

Al estilo de 'Club de Cuervos', la campaña de Mazatlán. (@MazatlanFC)

Mazatlán tuvo una presentación en el futbol mexicano, por demás polémica, pues hizo su aparición en redes sociales como el nuevo 'villano' de la Liga MX, lo cual reforzó con una serie de imágenes en las que daba a conocer su identidad, pero el estilo hizo recordar a los usuarios de manera inminente a la famosa serie de Netflix 'Club de Cuervos' y su inolvidable campaña publicitaria 'Peste Negra' con la que también se asumieron como el equipo 'malvado'.

"Somos @MazatlanFC, somos los nuevos y a más de uno vamos a incomodar. De la Perla del Pacífico para el mundo. Plebes, ¿Listos?", fue el mensaje con el que Mazatlán comenzó a postear este tipo de imágenes.

20.- Lo acusan de plagiar el escudo del Miami FC

La similitud del escudo de Mazatlán con el de Miami FC. (Redes)

Justo en su presentación como nuevo equipo de la Liga MX, le llovieron duro las críticas a Mazatlán, ya que los usuarios encontraron gran similitud en su escudo con el de Miami FC y hasta con el del Manchester City, por lo que uno de los apodos más sugeridos por los internautas fue los 'Piratas' de Mazatlán.

19.- El beisbol es el deporte favorito en Mazatlán

Los Venados son el equipo de beisbol de Mazatlán. (Imago7)

Entre las burlas que los aficionados le han hecho a al equipo del Faro desde su llegada a la Liga MX predomina el argumento de que en Mazatlán "ni siquiera les gusta el futbol", pues por demás es sabido que el beisbol tiene gran popularidad en esta ciudad, incluso, así lo expresó también la leyenda mexicana del boxeo Julio César Chávez.

"En Mazatlán no hay otro deporte que no sea el beisbol, no es plaza futbolera. Mazatlán es sumamente beisbolero, ahí es beisbol y boxeo. Creo que en Culiacán la gente es más futbolera. En Mazatlán nunca se ha sabido que haya futbol", lanzó en entrevista para ESPN.

18.- Acusan a su afición de robarse las siglas 'LBDP' de la barra de Pumas

La barra de Mazatlán se presentó como 'La banda del Pacífico'. (Twitter)

La barra de Mazatlán también tuvo una polémica presentación en redes sociales, pues se dio a conocer como "La banda del Pacífico", por lo que usó por consiguientes las siglas "LBDP" para identificarse, sin embargo, estas ya existían en el futbol mexicano y eran usadas por un sector de la barra de Pumas conocida como "La banda del Pebetero", haciendo alusión a la zona del estadio de CU en la que se ubican, por lo que de inmediato comenzaron una pelea con sus rivales.

17.- Puso en su lugar al 'hermano de Carlos Vela'

Mazatlán respondió a las críticas de Alejandro Vela. (Imago7)

Alejandro Vela se sumó a las críticas contra el flamante Mazatlán en su presentación en redes sociales, al que llamó 'interesado' por cambiar la franquicia de estado solo por dinero, sin embargo, el equipo del Pacífico no se quedó callado y en su respuesta quiso minimizar su carrera como futbolista al llamarlo "hermano de Carlos Vela".

"Por eso dijimos que al que le guste, bienvenido, y al que no pues ahí está bien grande el botón de unfollow. Saludos, hermano de Carlos Vela", fue la respuesta del equipo mazatleco en su cuenta de Twitter.

16.- Atendió al Werevertumorro

Mazatlán se burló del youtuber Werever. (@werevertumorro)

Uno más de los que criticó fuertemente a Mazatlán desde su aparición fue el youtuber, Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro', por haberle 'robado' las redes sociales y los seguidores a Morelia, pero una vez más, los cañoneros respondieron con otro dardo y lo trolearon con su pasado como futbolista de los Murciélagos: "¿Tú eres el que hace videos o el que jugaba en Murciélagos?", ironizaron.

15.- Se burló de Jaguares en redes

Mazatlán se burló de Jaguares en Twitter.

14.- También despachó a Neza

Mazatlán también respondió a las provocaciones de Neza.

13.- Se ríen de que les digan Morelia Morado

A Mazatlán le llovieron memes en el que lo llaman 'Morelia Morado'. (Twitter)

o Morelia Morado, haciendo a lusión a los colores y la transformación de los Minións amarillos a morados cuando el malo de la película 'Mi villano favorito 2' los hace malvados.

12.-Se burló de Chivas y sus fiesteros

Mazatlán se burló de las indisciplinas de Chivas.

11.- Su respuesta a Juárez por los burritos

La respuesta de Mazatlán a Juárez desató polémica.

10.- No ruegan por aficionados

Mazatlán fue directo con los exaficionados de Morelia.

9.- Su polémica carta a Santa Claus

Mazatlán le pidió a Santa que los aficionados de Morelia dejen de llorar. (@MazatlanFC)

8.- No es un equipo pobre

El costo del Estadio Kraken rondó los 500 millones de pesos. (Imago7)

7.- No tienen problemas de descenso

Mazatlán no se preocupa por descender este año. (Imago7)

6.- Los atardeceres de Mazatlán

Los atardeceres de Mazatlán fueron la inspiración para el uniforme. (@MazatlanFC)

5.- Tienen a El Recodo

El Recodo ofreció un concierto en la inauguración del Estadio Kraken. (@MazatlanFC)

4.- Hasta cuando les roban se burlan en redes

Mazatlán ironizó con un penal polémico en su contra.

3.- Su hermoso uniforme morado

Mazatlán optó por vestir de morado. (Imago7)

2.- Su impactante Estadio Kraken

El imponente Estadio Kraken de Mazatlán. (Imago7)

1.- Su afortunada, nueva y fiel afición

Los aficionados de Mazatlán en el Estadio Kraken. (Imago7)

