La situación que vive Nicolás Castillo en América en complicada y la trombosis que lo aqueja cada día está más grave. El chileno nuevamente fue operado y el médico del club salió a esclarecer lo vivido.

Ante la pregunta de si volverá a jugar o cuándo pisará una cancha, el médico fue claro. "Ustedes tomaron las trombosis venosas, pero la de él fue arterial. Los médicos se tienen que asegurar que no vuelva a tener trombosis, por eso se le están dando anticoagulantes. Los tiempos dependen de cómo vaya reaccionando, por ahora no se puede decidir que sigue, no hay tiempo definido, muchas veces la medicina no es tan exacta. Vamos minuto a minuto en su seguimiento", explicó.

Además, siguió ahondando más en el tema de la recuperación. "Darwin tuvo una trombosis venosa profunda, el hijo del Chaco tuvo una trombosis venosa, Calero igual. En este casi es trombosis arterial, es distinta su evolución. Los atletas que tenemos siempre sorprenden, en este momento es difícil hablar de tiempo de recuperación", aclaró.

Para finalizar, el médico mandó un mensaje de la familia. "Comentarles que la familia está triste y les piden respeto hacia ellos porque se sienten asediados por la prensa que está en el hospital. Nico luego ve la información que sale y puede afectarle", sentenció.

Lee También