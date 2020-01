Miguel Garza negó que haya una oferta del Marsella por Carlos Salcedo

Luego de una última parte del 2019 con un sabor agridulce, Tigres se prepara para encarar un 2020 con muchas competencias.

Ante la posibilidad de algunas salidas, entre ellas, la de Carlos Salcedo al Olympique de Marsella, el presidente del club felino habló al respecto.

"No hemos tenido ninguna cuestión oficial por los jugadores, me han hablamos promotores acerca de unos jugadores, pero después de la experiencia que tengo por la institución, hasta que no me llegue algo por escrito, ahí recién empiezo a hablar", comentó Miguel Garza, en rueda de prensa.

A su vez, el mandamás apoyó al defensa por ser el centro de las críticas: "Es una lástima que lo cuestionen por las redes sociales. Carlos tiene la capacidad de hacer cambiar el parecer de la afición".

Lee También