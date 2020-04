Miguel Herrera le contestó a Carlos Santos tras sus incansables críticas

No cabe duda que Carlos Santos es una de las personalidades con palabra autorizada en el ámbito del futbol mexicano. Se transformó en ídolo del América a base de buenas actuaciones y títulos, por lo que cualquier crítica constructiva de su parte podría servirle a los de Coapa.

Sin embargo no siempre va por ese lado y en algunas ocasiones como ayer, liquidó a Miguel Herrera por no ser de su gusto personal. "Acabó con la identidad del América, no juega con ningún mexicano. Es el entrenador con menos porcentaje de triunfos si contamos los torneos cortos. El club juega espantoso, no de ahora, desde el principio con Herrera. Las dos finales que ganaron fueron de suerte, en una fue por el error del arquero y la otra por Moisés", apuntó el Negro.

Ante estas duras palabras, el Piojo se tomó el tiempo de responderle en su diálogo con W Deportes. Las declaraciones del brasilero no pasaron desapercibidas y el técnico mundialista no se quedó callado.

El estratega aseguró: "Ya le habían dado la oportunidad, no le fue nada bien, yo creo que puede merecer otra oportunidad. Pero no soy yo el culpable de que en América no le den la oportunidad, él hubiera tenido las oportunidades si hubiera demostrado que tiene capacidad, yo llegué al América porque demostré como técnico, entonces estoy acá e intento demostrar cada día, si le gusta o no como trabajo es otra cosa y le respeto su punto de crítica".

"Como técnico puedes ser un fracaso y se acabó todo, se acabó su carrera como entrenador, seguirá viviendo por lo que fue de jugador como hasta el día de hoy lo es, pero el tendrá que sacar eso, no puede tener el pasado en su cabeza, si quiere una oportunidad para trabajar pues se tiene que tocar puertas y demostrar, porque no nada mas es tocar puertas, me abrieron la puerta, entré y la cajetee y quiero que me sigan dando trabajo porque yo soy fulano de tal, así no se hacen las cosas, aquí en el futbol se ganan las oportunidades por lo que él hizo", señaló Herrera.

Más adelante explicó: "La verdad no sé qué le pasó y no es contra mi, es contra el mundo. Si le das la oportunidad no pasa por mí, sino por lo que sepas hacer tú, por si eres buen jugador como él fue. Fue un gran jugador, extraordinario, de los mejores que han venido a México, pero ya no es ese jugador. Si él quiere trabajar, ya no va a trabajar como ese jugador sino como el entrenador y eso es algo que se tiene que sacar de la cabeza, que él fue Antonio Carlos Santos y fue la maravilla del mundo, se tiene que sacar eso de la cabeza".

