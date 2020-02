El conjunto de las Chivas de Guadalajara hizo una gran inversión para este Clausura 2020 y los resultados no han respaldado todo ese esfuerzo que se hizo en beneficio del equipo. Lo que ha traído como consecuencia que la administración dirigida por Ricardo Peláez sea cuestionada.

Las críticas llegaron por parte del exdirector deportivo del Rebaño, Néstor de la Torre, asegurando que la cantidad de dinero que se ha gastado en refuerzos es muy exagerada. Considerando que tampoco se hizo una buena planificación de cara a este torneo.

Néstor de la Torre NO encuentra congruencia en el trabajo de Ricardo Peláez en Chivas ��



Esto reveló el ex directivo del ‘Rebaño’ en La Octava Sports:



��“Pagó mucho. Yo estuve en Chivas y nunca gasté 35 millones de dólares.”



Entrevista completa����https://t.co/wgMTiX1PlD pic.twitter.com/HwgqchfRWa — La Octava Sports (@laoctavasports) February 11, 2020

“Necesitas gente que sea solución. El chicote me gusta, también Antuna pero ha demostrado que en esta liga le está costando mucho trabajo. Creo que yo en su lugar hubiera traído uno solo con experiencia, fuerza y personalidad para aportar no solo en el campo sino también con el grupo”, explicó Néstor de la Torre en entrevista con La Octava Sports.

En esa misma línea, De la Torre también fue crítico con las declaraciones de Peláez del pasado fin de semana, cuando las Chivas cayeron derrotadas ante Tigres.

“No me gustó lo que dijeron el fin de semana: ‘tenemos una buena plantilla, pero no un buen equipo, o sea, compré bien pero el entrenador no funciona. El diseño no es inmediato, es para un tiempo de adaptación”, finalizó Néstor de la Torre.

Néstor de la Torre NO encuentra congruencia en el trabajo de Ricardo Peláez en Chivas ��



Esto reveló el ex directivo del ‘Rebaño’ en La Octava Sports:



��“Pagó mucho. Yo estuve en Chivas y nunca gasté 35 millones de dólares.”



Entrevista completa����https://t.co/wgMTiX1PlD pic.twitter.com/HwgqchfRWa — La Octava Sports (@laoctavasports) February 11, 2020

Lee También