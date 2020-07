Néstor de la Torre cuestionó los movimientos de Ricardo Peláez al frente de Chivas

Ricardo Peláez asumió como Director Deportivo del Rebaño Sagrado en la previa del torneo Clausura 2020 y afrontó un mercado de pases totalmente histórico. Invirtió cerca de 35 millones de dólares por la ficha de varios jugadores, por lo que generó muchísima controversia y polémica.

Muchos aficionados del Deportivo Guadalajara estallaban de felicidad con el arribo de nuevos refuerzos, pero hay algunos otros que más bien se preocuparon. Este es el caso de Néstor de la Torre, exdirectivo de la institución, quién cuestionó los movimientos de Peláez.

Néstor de la Torre presentando los refuerzos para el Apertura 2015 (JAM Media)

Además de estar a disgusto con la promesa de títulos, Néstor apuntó para ESPN: "Hay que ver los 35 millones, de esos cuántos son titulares y cuántos estaban posicionados como figuras en el Futbol Mexicano, como jugadores que eran seleccionables o indispensable en el equipo".

"El Chicote, que era un jugador que venía un año jugando, no juega; Madueña viene del lado derecha y el Chapito es el titular. Lo que no me gusta es que tienes jugadores en esas posiciones, para qué gastas en esas cosas, no tienes que gastar grandes capitales para hacer tantita competencia. Tenías a Van Rankin, a Michael Pérez en la contención para poner en lugar del Gallito, un jugador de tu casa que está creciendo", señaló con desilusión.

De la Torre destacó la falta de madurez que tiene Chivas tanto en la parte individual como colectiva. "Los de arriba sí me gustan, tienen velocidad y creo que con el tiempo van a ir mejorando", sentenció Néstor haciendo referencia a Angulo, Vega, Antuna, Brizuela y Macías.

