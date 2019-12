Omar Govea no pierde la ilusión de ser convocado para la Selección

Actualmente, once futbolistas mexicanos están en ligas importantes de Europa. Uno de ellos es Omar Govea, quien milita en el Zulte Waregem de Bélgica y no pierde la esperanza de un llamado de Gerardo Martino para la Selección, al igual que hizo Juan Carlos Osorio antes del Mundial de Rusia 2018.

De todas formas, entiende que tras la salida de Guillermo Ochoa (el ídolo regresó al América después de muchos años en el Viejo Continente) del Standard Lieja pocos siguen la Jupiler League del país.

"Ahora estoy un poco desconcertado que no volteen a ver ahora la liga ya que Memo no está. Cuando él estaba, había más ojos, más gente viendo la liga belga pero lo que me queda es trabajar, jugar, hacer goles, dar asistencias y eso puede ayudarme a ganar la convocatoria alzando la voz, diciendo ‘aquí estoy’. Y considero que la oportunidad puede llegar pronto”, expresó en una entrevista con Mediotiempo.

“No me preocupa, pero si me desconcierta un poco. Yo sé que hay gente de Selección viendo a todos los jugadores que estamos fuera. Yo sé que siguiendo igual va a llegar la convocatoria, pero me gustaría que hubiera más seguimiento como lo había antes”, agregó Govea, quien hizo Fuerzas Básicas en América.

El mediocampista, quien viene de convertir dos goles el triunfo por 5-1 a Sint-Truiden el último sábado 14 de diciembre, se mostró muy feliz por su presente: “Estoy muy contento porque desde que llegué sabía que iba a ser una temporada diferente, me siento muy bien en todos los sentidos y he estado teniendo la actividad que esperaba y he hecho goles”.

