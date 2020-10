Omar Govea se ilusiona con estar presente en el Mundial de Qatar 2022

La semana que viene el Tri jugará dos amistosos contra Holanda y Argelia en la controvertida gira europea. Quien se subió a esta a último momento fue Omar Govea luego de la gran cantidad de bajas que sufrió Gerardo Martino.

En noche de ayer el Tata explicaba que el llamado del elemento de Zulte Waregem de Bélgica no fue de último momento, sino que ya que lo tenía en consideración. De todas maneras, poco le importó al futbolista de 24 años.

"Lo tomo en muy buen momento, estoy muy feliz, es algo que siempre he estado buscando y ahora se me presenta la oportunidad y estoy listo", expresó el mediocampista a Medio Tiempo. Además, agregó: "Quiero subirme a este tren que va a Qatar y no me pienso bajar”.

Por otra parte, explicó que tarde o temprano la convocatoria a la selección de Gerardo Martino iba a llegar y que ahora quiere que en cada fecha FIFA su nombre esté en la lista de seleccionados. A su vez, dijo que está muy contento y convencido de que vendrán grandes cosas para él.

"Tenemos dos años antes del Mundial y quiero ser constante, quiero demostrar por qué me llaman y dejar buenas sensaciones", finalizó Omar Govea que la última vez que fue llamado al Tri fue con Carlos Osorio hace dos años.

