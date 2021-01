Paco de Anda criticó al América y aseguró que no tiene plantel para pelear el Guardianes 2021

Más allá de que el Club América fue superior y se impuso por 2-0 ante FC Juárez por el Torneo Guard1anes 2021, los aficionados no han quedado satisfechos debido a las múltiples bajas que han sufrido. Esto hizo que, en la noche de ayer, no puedan presentar el equipo titular tras varios casos positivos de covid-19.

Francisco de Anda, analista de ESPN, cuestionó a Santiago Solari y aseguró que la plantilla de jugadores es demasiado corta como para pelear por el título de Liga. Para poder campeonar, deberán traer al menos dos refuerzos de jerarquía.

"Yo creo que más adelante, si no le traen más gente, Solari va a levantar la voz y lo hará público, porque este no es un plantel con el que américa pueda competir por el título; lo sabe Solari y lo sabemos todos", destacó para el programa.

Paco de Anda cuestionó al América. Jam Media.

El periodista señaló que, para él, el conjunto de Coapa deberá reforzarse en la zona de defensa y en la de creación de juego (mediocampo), asegurando que esos son los puntos más flojos en el esquema del entrenador argentino.

"Le falta un defensa central y quizás un volante creativo, habrá que ver que decide Solari pero con este plantel no está para pelear por el título, no está para pelear con los grandes equipos", afirmó. Y agregó: "De medio campo hacia adelante no hay problema; atrás. Hoy Juárez metió en aprietos al América, si no tienes una defensa sólida es muy difícil competirle a los grandes".

