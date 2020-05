Para morir de risa: Humberto Suazo imitó el meme del baile con el ataúd

Con 121 goles en su cuenta personal, Humberto Suazo es el máximo artillero de toda la historia de Monterrey. Y es por que cada vez que publica algo en sus redes sociales se vuelve noticia en la ciudad, no solo por el legado deportivo que dejó, sino también por el cariño que se ganó por parte de los aficionados.

A sus 39 años, Chupete aún no se retiró. Viste la playera de Deportes Santa Cruz de la Primera B de Chile y es por eso que la cuarentena por el avance del coronavirus lo agarró en su país natal. Y no hay mal que por bien no venga, porque por lo menos puede estar disfrutando estos días junto a toda su familia.

(Foto: Getty Images)

Las ideas no se le acaban. A través de su cuenta personal de Instagram fue mostrando cómo vive el confinamiento con sus seres queridos durante estos días, pero este jueves se ganó los aplausos de todos. Y más de uno lloró de la risa al ver la muy buena imitación del video viral del momento.

En complicidad con sus hijos, el trasandino imitó al meme del baile y del ataúd. "Amo sus locuras", escribió en su usuario Suazo, etiquetando a Grettel, Arantza, André y Chuy, quienes lo convencieron para la actuación que causó revuelo en las redes sociales.

Algunos excompañeros de Chupete en Rayados, como Neri Cardozo y Walter Ervitir, lo vieron bailando y dejaron algunos comentarios felicitándolo por el entretenimiento.

