Poncho de Nigris reveló cómo se enteró del fallecimiento de Antonio, su hermano

El 15 de noviembre de 2009 es una fecha que quedará para la historia en el mundo del futbol mexicano. En tierras griegas y cuando se desempeñaba en Athlitiki Enosi Larissas, Antonio de Nigris perdió la vida a causa de una patología cardíaca mientras dormía. Esta noticia fue un duro golpe para todos y aún más para su familia, que debió enterarse a 11 mil kilómetros de distancia.

En una entrevista con el programa "El minuto que cambió mi vida", su hermano Alfonso recordó este momento y reveló cómo supo del fallecimiento del Tano. "Se le paró el corazón y se acabó su vida. Fue el minuto que cambió mi vida, el más fuerte que nos ha pasado, me avisaron de repente, yo estaba en un 15 de noviembre aquí y el 16 de noviembre viajé para allá", apuntó el actor y conductor sobre el exjugador de Rayados, Pumas y América.

Antonio de Nigris vistiendo la playera de la Selección Mexicana en 2001 (Getty Images)

Más adelante, con mucho dolor, confesó: "Me habla un oncólogo que era familiar de la esposa, son muy fríos para dar las noticias, me dice ‘¿estás bien? Se murió tu hermano‘. Yo le dije ‘¿cuál hermano’, dice ‘se murió Toño’, yo no lo podía creer, no me dijo de qué, nada, yo llegué a pensar que era una broma, me dice ‘avísale a tu mamá‘".

Luego de este puñal recibido, tuvo aún algo más duro: contarle a su madre. "Le dije ‘¿cómo estás? Te tengo que dar una noticia muy fea, pasó algo horrible‘. Dijo ‘¿qué pasó, se murió tu papá?’, le dije ‘no, se murió Toño’", apuntó Poncho, que tuvo que escuchar los llantos de su progenitora a través del teléfono.

��| La #HistoriaRayada de hoy es en memoria de Antonio De Nigris, el gran goleador e ídolo regiomontano. 9⃣⚽️



¡Es para Toño de corazón! #ToñoXSiempre ����



���� https://t.co/Mi6DcT6WiP pic.twitter.com/GaT5YF7AT9 — Rayados (@Rayados) November 15, 2019

Alfonso lamentó con todo su pesar la muerte de su hermano y mencionó: "Siento que a Toño le faltaba, se murió a los 31 años, deportista profesional, no fumaba, no tomaba, era el más sano de todos; se le para el corazón a las 12 de la noche, dormido, con su hija chiquita de dos años". Sin dudas, una de las entrevistas más emotivas que brindó en su vida.

