Pumas UNAM sería el candidato a ganar la eLiga MX con Juan Pablo Vigón

Después de casi un mes de espera, volverá el futbol de manera oficial a México. ¿Dentro del terreno de juego? No, desde las consolas de video de los jugadores en la nueva eLiga MX.

Con los duelos entre Necaxa vs. Monterrey, Cruz Azul vs. Atlas y Puebla vs. América, este viernes iniciará el calendario del certamen virtual que servirá para entretener a los aficionados.

Es una verdadera incógnita conocer el nivel y la habilidad de los representantes de cada club pero, en una entrevista con Marca Claro, Jairo González dio algunos importantes indicios.

"Sé que Vigón es BUENO y César Montes TAMBIÉN, habrá buena COMPETENCIA"@GonfaJairo, JUGADOR Necaxa en #MarcaClaroMVS

"Conozco a Juan Pablo Vigón de Pumas y a César Montes de Rayados y la verdad que son gallos fuertes, son buenos...", aseguró el hombre que defenderá el orgullo del Necaxa en el torneo.

Como si esto fuera poco, al parecer, Pumas UNAM también tiene otro gran talento en su plantilla: "Alan Mozo también es bueno, tienen dos buenos jugadores".

Sin embargo, y a pesar de dar como firmes candidatos a Universitarios y a Rayados, el lateral del cuadro hidrocálido dejó un recado para el resto: "Nosotros también tenemos lo nuestro, no nos descarten".

