¡Qué actuación! Kikín Fonseca se autotrolleó con un video en TikTok

La cuarentena obligatoria debido a la pandemia mundial por el Covid-19 ha hecho que grandes figuras se luzcan con sus videos en TikTok: una de ellas ha sido Francisco Fonseca. El exjugador de Cruz Azul y Pumas, entre otros, se luce con cada publicación que hace en dicha red social, recibiendo el cariño de sus seguidores.

En el día de ayer, Kikín recordó una de sus primeras actuaciones en una película y se autotrolleó. A través de sus redes sociales, publicó uno de los videos en los que lo comparan con uno de los personajes de "La era del hielo".

"Qué levanten la mano los que recuerdan mi primera gran actuación. #Laeradehielo #sigoesperandomioscar #kikinfonseca26", escribió el exjugador y actual analista de la cadena TUDN.

Francisco se abrió la cuenta de TikTok hace apenas algunas semanas, su primer video fue algo particular: se grabó cantando una mítica canción (In the Jungle), demostrando que tiene un gran talento en lo artístico. Debido a esto, sus seguidores lo liquidaron a través de Twitter y fueron muy crueles.

Cabe resaltar que Kikín se retiró en julio de 2014 tras jugar en el Santos de Guápiles de Costa Rica. Además, vistió los colores de La Piedad, Club Universidad Nacional, Cruz Azul, Benfica, Tigres UANL y Atlante.

Lee También