¿Quiénes van a narrar la eLiga MX?

Al fin se confirmó cómo se disputará el torneo virtual de la Liga MX y que ya inicia este viernes, por lo que de inmediato la afición comenzó a preguntar quién va a narrar los encuentros que se disputarán a través del FIFA 20.

Y también ya hay respuesta para ello, pues apenas se dio a conocer el calendario de la inesperada eLiga MX y TV Azteca anunció con bombo y platillo que su dupla de lujo será la encargada de relatar lo que ocurra en el terreno de juego para sus emisiones.

Es así que los aficionados volverán a escuchar las inigualables narraciones de Christian Martinoli y Luis García cuando ruede de nuevo la pelota en el famoso videojuego, a partir de este viernes 10 de abril.

Así lo presumió también el 'Doctor' García a través de su cuenta de Twitter, con una imagen que adelanta los encuentros que transmitirá este fin de semana TV Azteca, entre los que destacan el debut de América ante Puebla, este viernes y el de Chivas contra Juárez del sábado.

Se viene la jornada 1 de la #ELigaMX, por dónde más, por @AztecaDeportes. Nos vemos pronto carajo!!! Vamos a pasarla de poca madre. pic.twitter.com/R4VgdHJL2T — Luis García P (@GarciaPosti) April 8, 2020

Pero eso no es todo, pues Televisa no se quedó atrás, pues también transmitirá algunos partidos por su señal y aunque no anunció quiénes serán los relatores, muy probablemente escuchemos voces conocidas como la de Enrique el 'Perro' Bermúdez y Paco Villa.

