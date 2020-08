Ricardo La Volpe dijo que está dispuesto a volver a dirigir bajo una condición

De un día para el otro Ricardo La Volpe, reconocido técnico de la Liga MX, declaraba que se retiraba. Sin embargo, unas semanas después se desdijo al decir que se le habían cruzado los cables por lo que no abandonaba su profesión. Es más, ahora explicó bajo qué condiciones le gustaría volver a dirigir.

"No me retiro. Ya me volví medio loquito otra vez. Se me cruzaron los cables", dijo La Volpe el pasado 30 de mayo en una entrevista en Instagram Live tras haber dicho dos semanas antes, en ESPN, que dejaba de dirigir.

Sin embargo, parece cierto que todavía se siente con energía para dirigir ya que en conversaciones con TUDN explicó bajo que condición se vuelve a sentar en un banquillo. “Con un plan, me expresé mal, no dirijo más si no hay una programación”, expresó el argentino.

Por otro lado, el extécnico del Tri habló sobre los futbolistas que dirigió y que hoy se encuentran al mando de un equipo. "Me siento bien como técnico de haber dejado a muchos jugadores que hoy son técnicos que se acuerdan de ti", agregó.

Cabe recordar que Ricardo La Volpe dirigió por última vez el 11 de noviembre de 2019 en Toluca donde, según Transfermarkt, disputó 29 encuentros de los cuales ganó 12, empató 7 y perdió 10.



