Robert Siboldi disparó contra el sistema de Liguilla, asegurando que no se premia a los equipos más regulares del torneo

El estratega de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, platicó en una entrevista para ESPN y habló acerca de la Liga MX. Allí, aseguró que no se premia a los equipos que son regulares a lo largo del torneo. Además, no hay competiciones internacionales en las que participar, como pasa en Sudamérica.

"Me gusta la Liguilla, pero hay que premiar la regularidad y aquí no se premia, porque no hay otros torneos en lo que se pueda pelear o participar como la Copa Sudamericana. Los torneos en Estados Unidos son por invitación y no se premia la regularidad", señaló el timonel de Los Celestes.

Jam Media.

Más adelante, apuntó contra el sistema de repechaje (Liguilla), en donde sostuvo que se ven beneficiados los equipos que no supieron ser regulares a lo largo del campeonato. Recordemos que a la zona de clasificación ingresan los 8 primeros de la tabla.

"El repechaje es darle más oportunidades a equipos que no logran entrar dentro de los ocho y se dan otros cuatro lugares para otra posibilidad. No me parece. Es algo personal y no me gusta", aseguró Robert.

Además, quiso dejar en claro algunas cuestiones, ya que se malinterpretó lo que dijo acerca de la reanudación del futbol y el inicio del torneo Guard1anes 2020.

"Lo que yo digo como ciudadano cuando fue la conferencia y veo en las noticias que hay más de 40 mil defunciones, viendo lo que está pasando, es complicado que se inicie el torneo en estas circunstancias, pero la FMF debe tener los controles y la regulación de los equipos y son ellos los que dirán si se puede iniciar o no", sentenció.

