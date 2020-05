Rompió el silencio: Chofis López habló sobre la supuesta fiesta en la que estuvo

Desde hace ya un tiempo, al plantel profesional de las Chivas de Guadalajara se lo vinculó con situaciones polémicas. Ya le pasó a jugadores como Cristian Calderón, Uriel Antuna y Alexis Vega, pero durante este parón del Clausura 2020 de la Liga MX otro futbolista fue acusado de indisciplina: Javier López.

En las primeras horas del lunes, comenzó a circular un video en el que se lo ve a la Chofis junto a una chica disfrutando de una fiesta en la calle. No hay nada de malo en ello, pero lo que generó polémica es que esta situación se dio en una etapa donde es recomendable quedarse en sus hogares por el coronavirus.

Después de varias horas de incertidumbre y escándalo en redes sociales, el centrocampista creativo del Rebaño Sagrado agarró su teléfono celular y se descargó. Sí, a través de su cuenta personal de Instagram escribió unas palabras y rompió el silencio sobre la incriminación que sufrió.

Awwww kermoso se ve Chofis enamorado de su novia en una fiesta en la calle durante la cuarentena �������� pic.twitter.com/ZWd2jWG0Nv — Ricardo (@raf_1908) May 17, 2020

"No puedo creer lo de la gente envidiosa que no tiene nada que hacer en sus vidas. De verdad, de corazón, si no están bien enterados de las cosas no digan nada porque lo único que provocan son chismes que al final de cuenta hacen que la gente piense mal de uno", escribió el joven talento del cuadro tapatío.

"Les mando un abrazo y si les contara no lo entenderían. Saludos", cerró López, quien si bien habló sobre lo acontecido no dio ninguna respuesta sobre lo que trascendió en todos lados. ¿Debe ser suspendido o sancionado por parte de la directiva de Chivas? Veremos si toman alguna determinación.

Lee También