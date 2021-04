Carlos Salcido destruyó a André-Pierre Gignac: "Estuve a punto de rematarlo"

André-Pierre Gignac es un futbolista que ha mostrado tantas virtudes como también problemas dentro y fuera del campo de juego. El ídolo de Tigres mostró ser un rival complicado y confrontativo.

Ver NECAXA VS PUMAS UNAM en VIVO ONLINE por Bolavip

En una entrevista, Carlos Salcido, exjugador de Chivas, recordó con furia los momentos que compartió con el francés y lo destrató por haber afirmado que el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano.

"Estuve a punto de rematar a Gignac cuando dijo que el peor enemigo de un mexicano es el propio mexicano, porque yo estuve en la cancha con él. Sé perfectamente cómo es. Deja de decir que el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Tú eres tu propio enemigo, así de fácil", señaló el futbolista.

"Tú enfócate y deja que lo digan los jugadores mexicanos de élite, no un jugador que en su momento me mostró en una Final que no se puso la medalla y que se fue porque no le pitaron un puto penal. Eso es peor de lo que estás diciendo, no quieras quedar bien", agregó, furioso.

Además, pidió que no acepten todo lo que dice el delantero: "Monterrey también tiene esta fiebre del futbol que hace que lo que diga él sea una fiesta".

#TIGRES | @carlossalcido7



��SALCIDO SE LE FUE CON TODO A @10APG



��“No quieras quedar bien”



��“Que te lo diga un extranjero como lo dijo Gignac, estuve a punto de rematarlo”



��“No te pusiste la medalla y te fuiste porque no te pitaron un puto penal”pic.twitter.com/AVBvHt6EX3 — Vladimir García (@VladimirGarciaG) April 9, 2021

Lee También