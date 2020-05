Rubén Romano cree que la Liga MX necesita un equilibrio entre lo deportivo y lo económico

Tras dirigir diez equipos mexicanos en 20 años, Rubén Romano es un autorizado para opinar de la Liga MX. El experimentado entrenador analizó la desaparición del Ascenso MX, habló de cómo la decisión va a afectar a sus colegas, se expidió sobre la idea de fusionar la liga con la MLS y fue crítico con los dueños de los clubes.

"Es en definitiva un retroceso, si es hay que entender a los empresarios que son los que ponen el dinero, pero en lo competitivo sacar el descenso es un error para mi punto de vista, creo que había muchas formas de buscar otras soluciones, fijándose primero que nada en las instituciones que tenían la ilusión de ascender", comenzó el argentino en declaraciones a Marca Claro acerca de la suspensión de los descensos por seis temporadas.

El DT de 61 años se mostró preocupado por los puestos de trabajo que se van a perder sin la división de plata y sentenció: "No hay duda que los espacios son mucho menores, que esto a parte lo que hace al no haber descenso va a abaratar los costos no solo de técnicos, sino también de jugadores y qué al no tener esa posibilidad de descender, muchos equipos no van a invertir y no van a cambiar tanto y por supuesto que afecta".

Además, Romano no vio fértil futbolísticamente la unión entre las ligas mexicanas y estadounidenses. "Es lo mismo, estamos volteando a lo económico y hacia lo deportivo no y no tengo dudas de que en lo económico va a tener mucho éxito, si se une la parte de Estados Unidos con México", explicó.

Por último, pidió a los directivos un balance entre sus intereses y el desarrollo deportivo. "Como en todos lados debe haber un equilibrio, no puede haber solamente lo económico y dejar abajo lo deportivo o viceversa. Buscar la forma, arreglar los calendarios para que sean menos juegos y exista la posibilidad de ir a competir a CONMEBOL", concluyó.

