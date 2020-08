Rubén Romano, el experimentado entrenador que encontró en Mexico su manera de sentir el futbol

Rubén Romano es otro de los argentinos que encontró en México un lugar donde vivir del futbol. Nacido en Buenos Aires, Argentina, hizo todas sus Fuerzas Básicas en Huracán. De muy chico, con apenas 21 años, el América golpeó sus puertas para incorporarlo, por primera vez, a una liga azteca donde quedaría identificado, no sólo como futbolista, sino también como entrenador.

ROMANO, EL JUGADOR

- ¿Qué puedes decir de tu llegada al América?

"Sabía que América era muy importante para mí. Tenia 21 años. Llegue a este equipo con muchas ganas e ilusiones. Pero bueno, después me tuve que ir por una situación en particular. En ese momento, José Antonio Roca era el entrenador. En un partido contra Pumas, me sacó, yo le dije de todo y eso no me lo perdonó jamás. Después me fui a Los Angeles para jugar en Estados Unidos".

- ¿Qué recuerdas del Atlante?

"Yo recuerdo que pertencía al América, me prestaba y no me vendía, siempre terminaba volviendo y no tenía lugar. En un momento hasta llegué a tener todo arreglado con Toluca, pero no se dio. Después de un tiempo, me vendieron al Atlante, donde me acuerdo que la pasé muy bien con grandes compañeros".

ACTUALIDAD

Hoy en día, Miguel Romano es una voz más que autorizada en el futbol mexicano. Su opinión repercute fuertemente. El argentino se animó a candidatear a Cruz Azul para el título del Guard1anes 2020 de la Liga MX y además resaltó el plano dirigencial del club: "Cruz Azul está para ser campeón, pero hay que ir paso a paso. En momentos donde no se hacen bien las cosas extrafutbolísticas, Ordiales y Siboldi hacen que sus jugadores sean profesionales. En cuanto a lo futbolítico, es un equipo muy sólido".

ROMANO, EL ENTRENADOR

- ¿Cómo te defines como director técnico?

"Siempre pienso en el arco rival, más allé de que siempre tiene que haber un equilibrio. Para mí, el primer defensor son los delanteros, porque pienso en recuperar la pelota arriba. Busco que mi equipo gane, con las formas que a mí me gustan".

Ruben Romano, como entrenador de Atlas en la Liga MX (Getty).

Romano vivió un episodio catastrófico en tierras aztecas. En julio de 2005, cuando se encontraba al frente de Cruz Azul, fue secuestrado. Dos meses más tarde, fue rescatado por la AFI: "El secuestro es una experiencia que no se la deseo a nadie. Me pasó, la tuve que vivir y hoy vivo la vida intensamente, a cada minuto, porque pueden pasar estas cosas. Después de todo, lo que quería era volver rápido a canchas para seguir trabajando".

- ¿Cuál fue el que mejor entrenador que tuviste?

"Ricardo La Volpe. En la idea, en lo que es la cancha, en lo que busca, que es gustar además del resultado, fue el mejor. Después en cuanto a relación hoy estamos distanciados con él, porque tenemos distintas formas".

Miguel Romano tuvo una experiencia como timonel en Santos Laguna, club con el que llegó a dos finales de manera consecutiva. A diez años de su estadía en Torreón, se lamenta de la final perdida ante Toluca: "En 2010, con Santos, nos reforzamos con tres o cuatro jugadores porque ya teníamos una base. Recuerdo que llegamos a la final contra Toluca y la teníamos en la mano. Es increible cómo se escapó. Hay que tener suerte también".

- ¿En qué clubes consideras que te fue mejor?

"En casi todos me fue bastante bien, salvo en algunos casos donde no pude hacer pie con algunos jugadores. Celaya y Morelia son dos de los que equipos donde mejor me fue. Cruz Azul también fue positivo, ese equipo estaba para campeón. De Atlas hago un balance muy bueno, porque de ahí saqué buenos jugadores".

Sin embargo, no todo fue color de rosa para el entrenador, ya que dos son las escuadras en donde reconoce que no pudo mostrar su mejor versión: "En América estuve dos meses, donde tuve que hacer una reestructuración. El equipo no era el mejor. Yo plantee mi renuncia y me terminé yendo. En Tijuana, un gran club, no me fue bien tampoco".

- ¿Tuviste contactos con Chivas y Pumas para asumir como entrenador?

"Tuve una reunión con José Luis Higuera para ir a Chivas, pero después la directiva se decidió por Luis Fernando Tena. En cuanto a lo de Pumas, la verdad es que nadie se comunicó conmigo para hacerme un ofrecimiento".

- ¿Cuáles fueron los mejores jugadores que dirigiste en México?

"Los mejores jugadores que tuve fueron Chelito Delgado y Damián Álvarez. En contundencia, Christian Chucho Benitez y Ángel Cabañas. El que más me gustó por su talento fue el Hachita Ludueña, porque tenia mucha capacidad".

- ¿Has recibido ofertas formales para dirigir en algún equipo en este momento?

"Actualmente, no tengo ofertas, hace poco pude irme a Unión de Santa Fe en Argentina, pero es muy complicado entrar en ese futbol, porque tienes que tener un promotor".

